Morgane BAUDRY

Soy francesa y vivo en Santiago desde hace 3 años. Tengo un master en derecho internacional pero trabajo como profesora de francés en un instituto de idiomas desde que llegue a Chile. Desde junio 2015 soy encargada de francés. Deseo reorientarme y estoy abierta a nuevas oportunidades de trabajo. Deseo poder usar mi experiencia internacional en mi futuro empleo. Hablo 3 idiomas: francés, español y inglés.

Soy una persona responsable, dinamica, autonoma y totalmente capaz de trabajar en equipo,



Je suis Française et j'habite au Chili depuis 3 ans. J'ai un master en droit international mais je travaille comme professeur de français depuis que je suis arrivée au Chili. Je suis passée coordinatrice pédagogique (responsable pour le français) au sein de l'institut dans lequel je travaille en juin 2015. Je souhaite me réorienter et je suis ouverte à de nouvelles opportunités de travail, à Santiago ou ailleurs. Je souhaiterais pouvoir mettre en avant mon expérience à l'international dans mon futur emploi. Je parle 3 langues: français, anglais et espagnol.



Mes compétences :

Microsoft Office