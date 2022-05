Morgane BAUSCH

Je suis une personne dynamique, souriante et ponctuel .

Je suis prête à donner le meilleure de moi même !

Je me donne toujours au maximum dans ce que j'entreprends, je suis toujours prête à apprendre et à découvrir de nouvelles techniques de vente ...



Mes compétences :

Tenue de la caisse

Service clients

Mise en avant de la marchandise

Réception marchandise

Création de belle vitrine

Entretient du magasin

Ouverture / fermeture magasin

Dirigé une équipe ( Quand responsable en jour de r

Accueil clients