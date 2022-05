Morgane BELLI

J’ai rejoint le groupe EI-Technologies pour assurer les formations Salesforce Administrateur Système premier niveau (201) et avancé (211).



En parallèle de cela, je suis chargée de la montée en compétence des différents formateurs Salesforce francophones et du planning prévisionnel Europe (francophone).



Je m'occupe également d'un parcours de formation Salesforce qui mène à la certification : je crée les supports de cours et examen de soutenance et coordonne les différents intervenants.



Mes compétences :

Sales Force