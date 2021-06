Morgane BEUROIS

Plutôt de nature enjouée et sympathique, je suis passionnée par mon métier et me donne à fond dans chacun de mes projets. Mes intérêt pour l’art, la décoration ou encore l’architecture me permet de nourrir ma créativité et de proposer des choses originales.



Inventive et rigoureuse, je sais m’adapter à tout types de demandes que ce soit de la création graphique ou de l’édition en passant par l’illustration et le webdesign.



Mon expérience me permet de conseiller et d’aiguiller mes clients sur leur projet tout en gardant une bonne ambiance de travail et une facilité de communication tout ça dans des délais assez courts.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CSS

Adobe Photoshop

Illustration

Identité visuelle

Logotype

Édition

