Morgane BILLOUD

Je suis UX/UI designer et designer graphique en freelance basée sur St-etienne. J'accompagne et conçois des solutions numériques et services innovants répondant à des problématiques sociales et sociétales : service public, emploi, entrepreneuriat, urbanité, mobilité, sociabilité, participation citoyenne, santé, culture...



Que vous soyez collectivités publiques, entreprises et startups sociales, PME et TPE, j'interviens autant en mode projet auprès de vos équipes qu'en tant qu'experte UX/UI, auprès des participants, lors de vos workshops/sprints créatifs.



Mes compétences :

Montage vidéo

User interface design

Web design

User experience

Graphisme print

Motion design

Formation

Relations clients

Prise de vue vidéo

Photographie

Arduino

Illustration