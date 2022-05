Morgane BINTZ

Graphiste junior, geek et auto-entrepreneuse, je suis passionnée par le graphisme, l'art visuel et le design. Je touche à de nombreux logiciels comme Illustrator, Photoshop, Indesign, Animate ou encore Blender.

Je réalise de nombreux types de visuels : création de logos, affiches, flyers, packaging et design d'objets, illustrations, maquettes de site, motion design, etc



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Illustration

Logos

Chaîne graphique

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Flyers

Design graphique

Affichage publicitaire

Adobe

Cartes de visites