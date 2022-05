Morgane BLANDIN

Agente administrative, opératrice de saisie confirmée, je suis dynamique et polyvalente. J'ai une grande capacité à intégrer de nouveaux outils. Je suis une personne qui facilitera les relations de qualité au sein d'un service. Rapide, méticuleuse et consciencieuse l'on peut compter sur moi, je suis une personne de confiance toujours à l'écoute.

Persévérante et déterminée , ma bonne humeur toujours égale est contagieuse.



Mes compétences :

Stock Control

FOCUS

Lawson M3

Microsoft Word