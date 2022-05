Morgane BRAINEZ

J ai passée mon BP Préparateur en Pharmacie , j ai obtenu la moyenne 9,95 et dois donc refaire une troisiéme année pour obtenir mon Diplôme .Je suis à la recherche d'une pharmacie sur Narbonne et environs(11) qui pourra m'embaucher en qualité d Apprentie ou conditionneuse.Attirée depuis toujours par le domaine de la santé,je souhaiterais intégrer une Pharmacie d'officine où je pourrais développer mes compétences et continuer à évoluer dans cette fonction .Grâce à mon expérience professionnelle acquise à ce jour , j ai pu apprécier le contact humain l'aide et le conseil ainsi que les taches techniques de préparation . Mon CV vous renseignera plus en détail sur mon parcours.