QUI EST MORGANE BRAVO ?

Humaniste! Avocat de Formation, études & expérience Diplomatique, Sciences politiques...

*Présidente I Fondatrice du «Think Tank» Europe-Mexique.



***Profil: du 21ème Siècle!***

Expérience de haut niveau :

A Paris, Genève, Bruxelles, New York, Mexico, Montréal...Tunisie, Maroc, Grèce...!



JE NE SUIS PAS NÉE ÉCOLOGISTE...EN 1997 AUX NATIONS UNIES (l'ONU) À NEW YORK : JE LE SUIS DEVENUE!

Participation au "SOMMET PLANÈTE TERRE+5" Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à un examen et à une évaluation de la mise en oeuvre d'Action 21 (suite au Sommet de RIO).



*Think Tank International :*

*Parcours Politique*

Candidate (titulaire) aux élections Législatives de 2002, pour la 14ème circonscription à Paris (75)-16ème arrondissement. (Les Verts) http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/legis2002/075/circons14.html

UMP :Depuis 2004.



* ASSOCIATIONS (entre autres) *

Membre de "l'ADEK INTERNATIONAL": "the Association of former trainees of the European Union". Bruxelles. Membre de l'Alliance Internationale (CIUP) Paris, France.

Membre du "Mouvement Européen-France".

"Edgeryder" Conseil de l'Europe & Commission Européenne.



«Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire.» Confucius



«Repose-toi d’avoir bien fait, et laisse les autres dire de toi ce qu’ils veulent.» Pythagore



Mes compétences :

Relations internationales

Benchmarking

Diplomatie

Droit

Politique

Négociation

Gestion de projet

Diplomacia Digital

Digital Diplomacy

Diplomatie Numérique

Communication Politique