Morgane BRISSY

Ilyeum est une société de services informatique spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le pilotage de projets, et le développement.



Situé au cœur de Paris, à deux pas de l’Opéra, ILYEUM s’articule autour de quatre pôles de compétences :



- Ingénierie et développement sur les nouvelles technologies (java, .net, sharepoint, PHP)

- Un pôle décisionnel (BO, SAS, informatica, Cognos, hyperion…)

- L’intégration d’applications en entreprise (EAI) dans un environnement webmethod et Tibco

- Un pôle infrastructure systèmes et réseaux



Depuis sa création en 2010, ILYEUM se distingue par son expertise et son savoir-faire. Nos collaborateurs sont au centre de nos préoccupations. Ils sont un capital précieux.



Afin d’atteindre nos objectifs, nous recrutons de collaborateurs de talent, favorisons leur développement et récompensons leurs succès. Grâce à cette approche et ce mode de fonctionnement, nous avons fidélisé nos consultants et créer un climat de confiance avec nos clients.



Notre culture d’entreprise est réellement tournée vers l’écoute, la proximité, l’échange et le professionnalisme.



Mes compétences :

Réactivité et sens de l'organisation

Recrutement IT

Chasse de tête

Ssii