Morgane BRUNEE

- http://www.coroflot.com/mbrunee



- Diplômée d'une formation intensive en Design Graphique et Communication Visuelle effectuée à Raffles Design Institute en Malaisie et en Thaïlande. Obtention: Bachelor of Design (Licence).



- Bilingue: Français, Anglais.



- Créative, sensible à l'esthétique, autonome, polyvalente.



- Compétences graphiques: Identité visuelle (charte graphique, logotype), publicité, illustration, packaging, édition (typographie).



- Compétences informatiques: Photoshop, Illustrator et InDesign.



