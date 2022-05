Morgane BRUNESSAUX

Diplômée d'une Licence Professionnelle conseiller Financier et Assurance et d'un BTS Négociation et Relation Client je suis à la rechercher d'un emploi dans une activité commerciale épanouissante et enrichissante et plus particulièrement sur la ville de Tours (Indre et Loire).

Fort de mes expériences passées j'ai acquis des compétences dans différents secteurs d'activité qui me permettent aujourd'hui de m'adapter au monde du travail et à la dynamique de chaque entreprises qui m'ont fait confiance et qui me feront confiance pour mon insertion dans la vie active.



Mes compétences :

Autonomie

Ecoute

Esprit d'équipe

Organisation

Relations clients

Gestion de la relation client

Proactivité