Morgane-Calypso LEGROS-GIMBERT

Bonjour,

Graphiste depuis maintenant 2ans en auto entreprise, j’ai multiplié les partenariats avec différents clients, et surtout

dans de nombreux domaines.

Du print, à l’habillage de panneau,les vitrophanies, les PLV et ILV, les panneaux Dubond, en passant par des fichiers techniques (types feuillets..), j’ai réussi à acquérir une autonomie et une efficacité.

Je suis réactive et mes clients sont toujours satisfaits de mes délais.

Je suis vraiment passionnée par mon métier que je n’ai pas choisi au hasard, riche d’un séjour en faculté en histoire de l’art , et de la pratique courante de 2 langues (anglais et allemand courant) plus ma langue maternelle, j’ai décidé de mettre en application mes compétences d’organisation acquises notamment à la fac et lors de mes voyages.

Dynamique et volontaire, je me ferai un plaisir de vous raconter mon parcours de vive voix lors d’un entretien au sein de votre entreprise!

Cordialement!



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Allemand

Community management

Traduction anglais français