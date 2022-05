Morgane CANOVA

Bonjour, Je suis Editrice-Ecrivain, j'ai édité plusieurs livres, nouvelles, poésies également, j'écris depuis mon enfance, mes premiers pas dans l'écriture des poèmes pour ma Maman, puis plusieurs romans imaginaires, dont certains sont réels, j'ai écrit une auto-biographie de ma vie, et aussi sur mes ancêtres je compte à mon actif une douzaine de romans, et quelques nouvelles.

Mis à part celà: j'ai aussi dirigé une agence en relations humaines, puis un jour comme j'adore les animaux, j'ai décidé de monter mon magasin animalier. voila mon parcours, j'ai pratiquement toujours été en activité, que dire de plus, je pense que celà suffira.



Mes compétences :

Art

Musique