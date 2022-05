Motivée, autonome, et curieuse, je suis à la recherche de nouvelles opportunités où je pourrai mettre à profit mes connaissances en marketing et commerce international.



Grâce à des séjours prolongés à l’étranger –entre un mois et un an – notamment en Irlande, en Espagne, en Argentine et en Equateur, j'ai acquis une grande ouverture d'esprit et je maitrise couramment l’anglais et l’espagnol.