Morgane CASTAGNÉ

Dynamique et généreuse, je me définis comme une personne passionnée et active. Investie dans mes missions, j'aime être considérée comme une personne travailleuse, au contact facile et à l'écoute des personnes avec lesquelles je travaille.



Véritable touche à tout, j'aime découvrir de nouveaux secteurs d'activités, rencontrer de nouvelles personnes, et éviter la routine.



Ce que j'aime retrouver dans mon métier: des relations humaines permanentes, des stratégies innovantes et complexes qui me demandent de la réflexion.



En tant que manager, je suis à la fois exigeante et empathique avec mes équipes de travail que j'aime amener à se dépasser, et ainsi à progresser.



Mes compétences :

Gestion

Lean supply chain

Management

Stratégie

Gestion de la relation client

Recrutement

Amélioration de process

Approvisionnement et achats

LBIP/LBIP+

Audits qualité

Lean

Kaïzens

Process mapping

8D, 5 Why’s, Ishikawa

AMDEC

6 Sigma, VSM