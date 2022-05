Morgane CHAPALAIN

J'occupe actuellement le poste de rédactrice technique dans le domaine du machinisme agricole. L'utilisateur final d'une documentation est toujours au coeur de mon travail. Sensible à l'expérience utilisateur, j'ai au fil des expériences accru ma capacité à m'approprier et comprendre des données techniques afin de les convertir en informations claires, compréhensibles et surtout adéquates pour l'utilisation final d'un dispositif.



#user-oriented #techwriting #informationarchitecture #ux



Topic-based authoring

XML/DITA

HTML5/CSS3

Traduction

PAO

SEO

Traitement cognitif de l'information

Ergonomie documentaire

Adobe Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop)