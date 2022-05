Morgane CHASSAGNE

Bonjour,

Je m'appelle Morgane, j'ai 19 ans et suis en première année de licence Biologie sur Lyon. Je compte réalisé une licence professionnelle dans le but d'intégrer une équipe de terrain en relation avec ma formation et mes centres d'intérêts.

Je suis quelqu'un d'actif qui s'intéresse à tout. Appliquée dans mes études et ma vie de tout les jours, j'aime sortir avec mes amis et participer à toute sorte d'évènements en relation avec mes hobbies.



Mes compétences :

Biologie

Cuisine

Bande dessinée

Recherche scientifique

Couture