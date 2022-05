Morgane CHAUFFAUT

COMPETENCES



Administration, réseaux: Intervenir en environnement de réseau informatique d’entreprise (inférieur à 50 postes)

* Architecture réseau : connaissances théoriques, matériel, protocoles, déploiement

* Administration réseaux professionnels Windows et Linux : installation, mise en œuvre d'infrastructure, de service d'administration, de services de sécurité (passerelle, pare-feu), gestion de réseaux hétérogènes Linux / Windows, configuration, maintenance, diagnostic de dysfonctionnement, assistance aux utilisateurs



Administration de sites Internet

* Assistance à la création de sites web, participation au cahier des charges lié à la conception du site

* Utilisation de base de données MySQL

* Mise en place de forums de discussion

* Tests et recherche de bugs

* Suivi de l’évolution du site

* Administratrice bénévole du site : http://www.rongeur.net



Pédagogie - enseignement

* Animation de formations

* Création de séquences d’apprentissage

* Gestion de groupes d’apprenants

* Évaluation des résultats

* Mise en place de projets pluridisciplinaires

* Travail en équipe



Information et communication

* Rédaction de fiches conseils et documents de synthèse accessibles à tout public

* Modération de forums de discussion

* Encadrement de stagiaires



Langues et bureautique

Bureautique : MSOffice, OpenOffice

Langues :

Anglais : Bilingue (niveau C2 du Portfolio européen)

Italien : Bonnes notions (niveau B1)

Allemand : Bonnes notions (niveau A2)





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2004-2007 : Administratrice bénévole du premier site français d’aide et conseils sur les rongeurs

http://www.rongeur.net

2004-2006 : Professeur des écoles stagiaire à l’IUFM de Tarbes

2002-2003 : Opératrice de saisie informatique intérimaire (35)

2001-2003 : Examinatrice d’oraux d’anglais pour bac et BTS blanc aux Lycées Jeanne d’Arc et l’Assomption

à Rennes (35), surveillances au lycée Jeanne d’Arc

2000-2001 : Assistante de Français Langue Étrangère en Angleterre

1999 : Agent recenseur à Vern-Sur-Seiche (35) dans le cadre du Recensement 1999

1996-1998 : Aide aux devoirs et aux cours en anglais pour un élève de 6ème/5ème





FORMATION - DIPLÔMES



2007 : Formation Administrateur réseau Windows – Linux junior, Réseau Pyramide (Vic-en-Bigorre, 65)

2006 : Formation de professeur des écoles à l’IUFM de Toulouse puis à l’IUFM de Tarbes

2000 : Licence d’Anglais à l’Université de Rennes 2

2000 : DU d’Italien (Diplôme d’Etudes En Langues) à l’Université de Rennes 2, mention bien

1999 : DEUG d’Anglais à l’Université de Rennes 2, mention Assez Bien

1997 : Baccalauréat Littéraire spécialité Anglais, mention Assez Bien



Mes compétences :

Administration

Administration Windows

Architecture

Formation

Informatique

Linux

Samba