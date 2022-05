Morgane CHAUFOURNAIS

Durant ses dernières années, toutes les missions qui m’ont été confiées, m’on permit de découvrir plusieurs domaines de compétences tels que le domaine de la gestion, de l’administration, la relation privilégiée avec les clients, et une première approche du monde du travail, très valorisante.



C’est pourquoi je souhaite aujourd’hui continuer à apprendre, perfectionner mes connaissances, et mettre à profit mon dynamisme, ma volonté d’entreprendre, et l’ambition de progresser avec vous.



Je souhaite mettre mes compétences et mes atouts au service de votre société.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Facturation

Contentieux

Chiffre d'affaires

Ciel

Comptabilité

Gestion des stocks

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Rigueur