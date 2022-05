Morgane CHMIELARZ

Madame, monsieur,



Je me permets de vous écrire afin de vous solliciter pour un emploi en tant que préparatrice cosmétique ou technicienne de laboratoire au sein de votre entreprise.



Titulaire depuis juillet du diplome de préparateur cosmétique de l'ISIPCA. J'ai effectué cette formation en alternance au laboratoire R&D Dr Pierre Ricaud.



Cette année de formation ma permis d'acquerir une première experience professionnelle enrichissante. J'ai appris à travailler en équipe, à etre rigoureuse, organisée et soigneuse.

De suivre les modes opératoires, et de respecter les consignes de qualité et de sécurité.



Mes principales missions durant cette année ont été:



- La réalisation d'essais pour la formulation de nouveaux produits cosmétique de soin et de maquillage.



- De la reformulation.



- La prise de viscosité, de pH et la mise en stabilité.



- Le suivie des stabilités.



- La fabrication de pilote.





Ainsi m'offrir l'occasion d'intégrer votre entreprise, me permettrait de mettre à profit cette experience acquise.

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Madame, l'expression de mon plus profond respect.



Mes compétences :

Cosmétique

Formulation

Formulation cosmétique