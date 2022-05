Morgane CLAVELIN

Ayant obtenu une Licence Professionnelle Tourisme mention BIEN, je possède de nombreuses compétences dans le domaine du Tourisme.



La réalisation de mon BTS Tourisme et ma Licence par alternance m’a aidé à obtenir un comportement professionnel. J’ai acquis les codes de la relation avec les clients et une bonne présentation grâce à mon expérience de deux ans au sein de l’hôtel les Jardins de Sophie ****.



Mon alternance au sein de l’hôtel restaurant le Bouton d’Or**, m’a permis de participer à des salons professionnels du tourisme que j’ai organisés en amont. J’ai dû également établir le contact avec les prospects et avoir un comportement commercial.



Maitrisant l’anglais et moyennement l’allemand, d’un naturel dynamique, je m’adapte facilement et apprécie autant le travail en équipe que le contact avec la clientèle. Dotée d’un bon relationnel, vous apprécierez mon professionnalisme et ma bonne humeur.



Mes compétences :

Accueil client

Prise de réservation

Maîtrise de VEGA

Création et suivi de partenariat

Conseil client

Cashiering

Invoicing > Issuing Invoices

Audit

Accounts Receivable