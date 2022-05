Morgane CLERC

Mes différents parcours universitaires et professionnels, bien qu’éparses, sont une force. ils m’ont permis de savoir précisément ce que je veux et vers quel direction me diriger pour mon futur.



Ainsi mon parcours en psychologie m’a appris l’empathie, à être posée, réfléchie, à l’écoute, et comment gérer les conflits intelligemment. Mon parcours en arts du spectacle m’a amené une certaine sensibilité dans la culture et l’envie de la découverte de différents univers. Mes différents emplois et stages m’ont amené l’adaptabilité, la prise de recul, la sociabilité, l’autonomie, la discipline, l’efficacité, la responsabilité et la polyvalence.



Enfin mes multiples voyages dans différents pays m'ont permis d'acquérir une grande ouverture d'esprit et un goût pour l'aventure. C’est donc naturellement que je me dirige finalement vers cette voie en tant que passionnée du voyage et de la découverte de nouveaux lieux et cultures, afin de partager cette passion et de faire rêver les gens avec moi.

Dans une entreprise, j’aime y apporter mon dynamisme, mon sens du détail et mon dévouement pour un projet, ainsi que ma ténacité et mon optimisme.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de temps

Prise de parole

Travail en équipe

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Contact client

Gestion des conflits

Polyvalente

Management

Umbraco

Marketing Communication

Stratégie digitale

Organisation

Résolution des conflits

Mise à jour Site Web