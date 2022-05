Morgane COLIN

Je suis une jeune femme dynamique et motivée, à la recherche d'un premier poste en tant qu'assistante sociale.

Les immersions professionnelles m’ont appris à aller à la rencontre des partenaires présents sur le territoire afin de les connaître et de travailler de manière efficace avec eux. De même, elles m’ont offert l’opportunité de travailler en équipe, ce qui a alimenté ma pratique professionnelle. Participer à la vie d’une équipe a été pour moi une expérience enrichissante car cela nécessite de respecter les relations hiérarchiques et de rendre compte de son travail. La rédaction de plusieurs écrits professionnels m’a aidé dans l’aisance rédactionnelle que je possède aujourd’hui. J'ai acquis des connaissances dans différents secteurs du social, notamment la protection de l'enfance, l'accès aux soins et la précarité sociale.

Mes expériences professionnelles et bénévoles ont été pour moi l’occasion de développer des capacités d’écoute, de réactivité, d’analyse, d’adaptabilité, mais également mon sens du relationnel. Dynamique, organisée et autonome sont des qualités que je possède et que je souhaite mettre à contribution dans l'exécution de ma fonction.



Mes compétences :

Rédaction

Autonomie

Ecoute

Relationnel

Bureautique

Veille sociale

Travail en équipe

Protection de l'Enfance

Dynamisme

Accompagnement social

Microsoft Office