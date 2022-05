Morgane COLLET

Formée par l’école Ô-Massage Formation à Sophia Antipolis, je suis capable de donner les massages californien, suédois, shiatsu, deep tissue et la relaxation coréenne. Je sais travailler sur table comme sur futon, avec ou sans huile.



L'ergonomie que j'ai apprise à cultiver, me permet à la fois de donner un toucher souple et puissant, et de faire plusieurs massages à la suite, sans que ceux-ci ne perdent en qualité tout au long de la journée.



Mon savoir faire, ma rigueur et mon sens de l'écoute me permettent de répondre à une clientèle exigeante. Je possède une grande douceur tant par mes mots que par mes gestes, ainsi qu'une facilité relationnelle, qui me permettent de mettre rapidement une clientèle de qualité à l'aise et en confiance.



J’ai appris à m’imposer un cadre et connaître mes limites. Mes massages ne sont jamais les mêmes et je les adapte en fonction des demandes des clients. C’est la raison pour laquelle, j’aime faire un court entretien en début de séance pour cerner les attentes de mon interlocuteur et répondre au mieux à ses besoins.



Je suis également membre de la Fédération Française de Massage Traditionnel de Relaxation (FFMTR).



Ecologiquement engagée, j’ai souvent eu l’occasion de nettoyer des sites naturels bénévolement dans le cadre d’associations. Je suis soucieuse de ma consommation et m’oriente vers l’achat de produits biologiques dans la mesure du possible dans mon entreprise comme dans ma vie privée.



Grande mélomane passionnée de jazz et de blues durant mon adolescence, j’ai développé ma culture musicale en cherchant de nouvelles sonorités, notamment dans les musiques du monde.



C’est avec grand plaisir que je vous invite à découvrir mon univers et mes valeurs avec l’Âme Strong.



Mes compétences :

Communication

Ecoute

Massage Bien être

Sens du contact