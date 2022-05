Morgane CONTIVAL

Je suis actuellement titulaire de 6 UE du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

J'ai effectué cette formation en alternance dans la société Immo de France VALRIM, à Valence, pour acquérir une expérience supplémentaire dans le domaine de l'immobilier, ce qui m'a permis d'avoir des compétences spécifiques, et par conséquent un atout sur mon CV.

Je suis en poste dans un cabinet comptable qui me permet d'approfondir mes compétences et connaissances dans le secteur, en vue de valider mon DSCG et d'aspirer à entamer le stage d'expert-comptable, pour à terme chercher obtenir le diplôme d'expertise comptable.



Mes qualités relationnelles, mon sens de l’organisation, ma rigueur, mon goût des chiffres et mon esprit d’équipe sont autant d’atouts qui me confortent dans ma volonté d'évoluer dans une structure tel qu'un cabinet d'expertise comptable.



Je fais parti d'un club de basket ball, dans lequel je suis joueuse dans l'équipe sénior féminine (niveau pré-national et national 3) et membre actif du club.