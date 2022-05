Morgane DAUSQUE

Titulaire d'un BTS BioAnalyses et Contrôles et riche de mes expériences en laboratoire d'analyses et en industrie agroalimentaire, spécialisées dans les produits de la mer.

Je désire à présent, mettre mes compétences acquises en analyses microbiologiques et chimiques ainsi qu'en contôle qualité au service de nouveaux domaines.

Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles dans le secteur Agroalimentaire, mais également pharmaceutique et cosmétique.

Dynamique et organisée, je m'adapte facilement à différents rythmes et modes de travail.



Mes compétences :

Réactivité

Anlayse microbiologique

Sens de l'organisation

Esprit d'équipe

Analyse chimique