Morgane DECRÉ

Je suis psychologue clinicienne depuis 4 ans . Je travaille actuellement à temps partiel sur deux EHPAD. Je mets en place avec les équipes de soignants,des projets individualisés.



J'interviens dans la réflexion de la prise en charge du résident et favorise la communication avec les différents partenaires.



Je suis aussi formatrice vacataire auprès de soignants en psychogérontologie, futurs auxiliaire de puériculture mais aussi... de futurs animateurs..



Je suis intervenue dans une recherche sur l'intégration des élèves en situation de handicap.



Se former et informer sont des actions que je développe.



Je suis intervenue à des colloques sur la question des adolescents délinquants et la responsabilisation.







Aussi, je définis ma pratique comme la clinique du lien.L'individu est au centre de l'accompagnement. Ainsi, je prends en considération son histoire, ses origines, son questionnement. Nous sommes uniques mais nous nous structurons à travers les autres.



En effet, j'ai travaillé auparavant au sein d'un Conseil Général, dans un service adoption. ma mission était d'évaluer le projet de futurs adoptants, d'accompagner les parents et les enfants. La communication avec les partenaires était donc à développer.



Autrement, j'ai travaillé plus de huit ans, au sein de l'Education Nationale, où j'ai pu accompagner des jeunes, dans leur projet de vie. Un rôle de médiateur entre l'institution et le jeune, le jeune et ses parents. J'ai pu développer aussi des moyens d'expression pour les jeunes et leur apporter une aide adaptée aux difficultés scolaires qu'ils ont rencontrés.



Parallèlement, j'ai occupé des postes d'animatrice puis de directrice au sein d'accueils de loisirs et de vacances.



Mes compétences :

Accompagner

Aide aux aidants

animer

FORMER

Groupe de parole

Médiation

Methodes

Parentalité

Prévention

Régulation