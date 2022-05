Je suis quelqu'un de dynamique et volontaire, je suis intéressée dans les métiers liant la communication et l'événementiel ainsi que les langues.

Je suis de nature curieuse et dynamique.

J'ai envie de promouvoir ma région avec le savoir faire que j'ai acquis.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Isagri

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Animation

Gestion de site