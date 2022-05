Morgane DERIEN

Spécialiste dans le domaine des communications, mon parcours s'est tout doucement orienté depuis plusieurs années en événementiel et gestion de projet. Désormais, à la recherche d'un tout nouveau défi professionnel, je souhaite avant tout trouver l'entreprise dans laquelle je pourrais m'épanouir. Ayant eu la chance de travailler pour de nombreux événements et projets d'envergures différentes, je priorise depuis toujours la satisfaction client et souhaite que celle-ci soit optimale, peut importe le domaine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille stratégique

E-commerce

Communication interne

Rédaction web

Communication externe

Community management

Adobe Photoshop

Communication événementielle

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Organisation d'évènements

Développement web

Relations Presse

Gestion de prestataires