Morgane DEZELEE

Bonjour,



Bénéficiant de plusieurs années d'expériences professionnelles, je maîtrise, entre autre, les appels d'offres, l'ensemble des fonctions de gestion administrative et commerciale, en l'occurrence : la rédaction de comptes rendus, la réalisation de diaporama, la préparation de dossiers, la gestion de plannings, la gestion et l’organisation de déplacements, suivi des visites médicales, arrêts maladies, congés, l'accueil téléphonique (gestion d’un standard) et physique des clients et prestataires…J’ai également des connaissances en comptabilité et des notions en droit. Autant de compétences que je serai honorée de pouvoir mettre à votre disposition.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste à 80% afin de garder mes enfants les mercredis.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Sphinx

Appels d'offres

Renouvellement Qualibat

Prospection fournisseur