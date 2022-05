Morgane DIARD

Actuellement en Licence Professionnelle en Formulation Cosmétique à l’Université des Sciences et Techniques au Havre, je souhaite donner un élan dynamique à mes études en intégrant les équipes de Recherche et Développement dans un laboratoire de cosmétique à partir d’Avril 2015 pour une durée de 4 à 6 mois.

Ce stage me permettrait de mettre en application toutes mes compétences acquises durant la licence et de mener à bien un projet qui me sera confier.

Etant une personne sérieuse, minutieuse et rigoureuse, le travail en laboratoire me convient parfaitement.