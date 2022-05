Forte d'un cursus technologique et scientifique complet, je me suis spécialisée en formulation. J'ai développé mon projet professionnel en occupant des postes variés à l'international. J'ai le goût du terrain et aime faire face à des situations difficiles qui nécessitent une expertise précise.



Mes compétences :

Formulation

Peinture

Polymère