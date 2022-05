Morgane FAVENNEC

40 ans deux enfants 5 ans et 7 ans.

Je suis originaire de Bretagne. Suite à un CAP BEP secrétariat, passionnée de photographie, j'ai continué sur une formation Audio Visuel. Mon intérêt pour la photographie étant pas assez complète, dans cette formation, j'ai été poussée à monter sur la région Parisienne et tenter ma chance.

Mes premières expériences professionnelles m'ont amenée à travailler comme employée de maison et serveuse pendant deux, tout en cherchant un maître d'apprentissage afin de passer un CAP Photographie. J'ai trouvé une place en tant qu'assistante chez un Photographe publicitaire qui m'a permis d'obtenir mon CAP Photographie. Puis j'ai passé un Bac Pro Photo. J'ai une expérience de 7 ans dans les magasins Photo service.

Après ma seconde grossesse j'ai voulu revenir dans ce domaine, mais suite à l'essor du numérique,les magasins fermaient pour faire de la téléphonie. J'aime l'argentique et l'art de faire de la photo. Cette évolution m'a amenée a changer de secteur d'activité. Je me suis donc tournée vers la société O2 service à la personne. J'y suis devenue intervenante. Les horaires me convenaient pour m'occuper de mes enfants en bas âges. Après six mois , j'ai évolué et suis devenue Chargée de Clientèle.Ce poste m'a permise de m'épanouir. Je me suis alors rendue compte que conseiller, et être à l'écoute des gens, leurs apporter la satisfaction sont un but, un accomplissement pour moi. Je suis une personne persévérante, fiable et organisée.