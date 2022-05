Morgane FEVRIER

Entrepreneur, Consultante, Formatrice.



Derniers projets :

- Février 2014 : Sortie du 1er site en France de Pari sur la météo :Array

- Septembre 2013 : Création de Mars Games - Edition de jeux online

- Juin 2013 : Stratégie Marekting Pro propose des nouvelles offres de coaching à destination des entrepreneurs, des managers et des StartUp.

- Mars 2013 : Stratégie Marketing Pro propose une gamme complète de services en marketing, communication, réseaux sociaux et relations publiques pour les entreprises : http://www.strategie-marketing-pro.com/





Mes compétences :

Suivi projet

Réseaux sociaux

Management

Problem solver

Création produits et valeur ajoutée

Marketing

Partenariats stratégiques

Conseil en stratégie marketing et communicati

Startups

Start up consulting

Coaching