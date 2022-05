Morgane GARCIA

Bonjour,



Je me présente je m'appelle Morgane et j'ai 27 ans.



Il y'a un an de ça j'ai eu la chance de prétendre à faire un BTS Profession Immobilière en alternance.

Un métier qui m'a énormément plu et dont j'ai pu acquérir de nombreuses compétences et expériences.



Dynamique, à l'écoute, spontanée, ayant le goût du sens du contact et du relationnel,



Je serai donc ravi de vous rencontrer afin d'échanger plus amplement



Mes compétences :

Analyse des besoins

Accueil physique et téléphonique

Analyse financière

Prospection

Analyser écouter réfléchir agir