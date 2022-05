Morgane MUTINELLI

Issue d’une formation à la fois artistique et graphique, j’éxerce le métier de graphiste freelance depuis maintenant près de trois ans.

Spécialisée dans le graphisme print (logotype, édition, branding...), j’ai travaillé pour plusieurs grands noms, tel que les maisons de mode Anne-Fontaine ou encore Saint Laurent Paris, mais également avec

des clients particuliers pour lequels mes missions étaient diverses et variées.

Plus qu’un métier, la création graphique est une façon de s’exprimer, de donner à voir, de raconter...



www.morganemutinelli.com



Mes compétences :

Illustration

Art direction

Branding

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Édition

Mise en page

Design graphique

Logos

Adobe Photoshop

Identité visuelle