Bonjour, Je me présente, je m'appelle Morgane Saute.

Je suis actuellement étudiante en DNMADE Mode (Diplôme National des Métiers d'Art et du Design) et je recherche une expérience professionnelle en tant que stagiaire sur une période qui se déroulera durant ma troisième et dernière année de formation (du 23 août au 26 Novembre 2021). Ce stage devra être rémunéré et sera conventionnée par mon école.



Mes compétences :



- Adobe Illustrator

- Adobe Indesign

- Adobe Photoshop

- Retouche photo

- Couture

- linogravure

- impression aux pochoirs

- impression au thermocollant

- broderie

- tricot ( base)

- Feutrage