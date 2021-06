Morgane SERRA

Passionnée par les arts graphiques depuis plusieurs années, jai souhaité allier mon goût pour ceux-ci, et la tendance du web. Pour cela, jai amélioré mes compétences et obtenu le titre de « Technicien Intégrateur Web », formation ayant fraîchement acquis la certification de « Grande École du Numérique ».



Déterminée, jai pour objectif de continuer à me professionnaliser grâce à lalternance ! Admise directement en seconde année de Communication Visuelle dans lécole MJM Graphic Design à Rennes, je cherche une agence prête à maccueillir en contrat dalternance ou un contrat de professionnalisation dés septembre 2017



Mes compétences :

Print :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere





Web :

Webdesign

Wordpress

DiVI

HTML 5

CSS 3

Réseaux sociaux