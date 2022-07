Mory-Mousa KAMARA

Ayant un diplôme de Technicien Supérieur (BTS) en Réseaux Informatiques et Télécommunication, je possède les acquis pour exercer dans le domaine des télécoms comme technicien spécialisé. En plus de quoi ma formation en MASTER option Génie Informatique et Réseaux fait de moi un élément polyvalent, ce qui me permet d'évoluer aussi bien dans le domaine des Télécoms que dans le domaine Informatique.

Ma bonne maitrise de la lange Anglaise est un atout pour les échanges avec les partenaires internationaux.



Mes compétences :

Télécommunication

Réseaux

Informatiques

HELPDESK

Commercialisation des produits techniques

ITIL

Audit

Partenariat public privé

Gestion de projet