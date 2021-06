Bonjour à tous

mostafa bouraya

Je suis né en 07 Janvier 1991 , j'habite à Mohammedia. J'aime le cinéma, le voyage, la lecture, la natation, lathlétisme et le football. J'aime pas lhypocrite, la trahison et les matérialistes.

Je suis quelqu'un de très sociable, je vous paraît peut-être froide mais je suis quelqu'un d'agréable avec un passé qui fait que je ne fais pas facilement confiance aux gens.



Mes compétences :

Bonne maintenance en informatique mais sans diplôme

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Logiciel de gestion commercial et comptable Sage