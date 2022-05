Advizeo accompagne les entreprises et collectivités dans la réduction des consommations d'énergie de leurs bâtiments. Nos solutions permettent à nos clients de répondre de manière efficiente au Dispositif Eco-énergie tertiaire et de faire des économies d'énergie significatives à moindre investissement.



Nous mettons la datascience et les objets connectés (IoT) au service des équipes métier pour permettre d'assurer l'Energy Management à moindre coût et sur un plus grand nombre de bâtiments, de la collecte des données au pilotage des actions d'amélioration énergétique.



Nous éditons la plateforme de management de l'énergie advizeo, utilisée par près de 200 clients en 2021 pour 40 Millions de m² de surface cumulée. En 2021, advizeo a permis d'économiser l'équivalent des consommations annuelles des foyers de la ville de Grenoble et géré plus de 4 TWh d'énergie.



Engagez vous avec nous dans la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments pour réussir la transition énergétique !



Vous avez un projet de suivi et de réduction de vos consommations, de certification - vous souhaitez obtenir plus d'informations et participer à une démonstration de notre plateforme ?



Contactez-moi !

+33 (0)7 64 76 27 38

mostafa.el-ghazali@setec.com