Mostafa MAKHDA

Je sais gérer un chantier et je suis à l'aise avec les outils informatiques ainsi que dans la réalisation de travaux d’architecture intérieure et extérieure. je dois un permis b. j’aurai pour missions principales les tâches suivantes : 1. participation aux réunions de chantiers, 2. contrôle de bon avancement des travaux et des délais, 3. définition des besoins en personnel et matériels nécessaires en vous assurant des qualités des travaux effectués. 4. dossiers administratifs, 5. rendez-vous chantiers, 6. respect des consignes de sécurité et d'hygiène sur les chantiers, 7. gestion de 4 à 6 chantiers, 8. conduite des travaux et encadrements des équipes de pose (10 à 60 personnes), 9. encadrement et négociation avec les sous-traitants, 10. gestion des personnels ouvriers avec l'établissement des plannings, 11. suivi technique et économique des projets, 12. réception des levées des réserves, 13. préparation et organisation du chantier selon les plans de l’architecte et des résultats des études, 14. gestion du relationnel chantier : clients, architectes, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers, 15. gestion de la logistique du chantier (location des engins…) en relation avec le service achat, 16. contrôle de l’avancement des travaux, 17. rédaction des rapports de chantiers, 18. respect des délais et du budget initialement prévus. je serais heureux de mettre à votre disposition mon expérience et ma motivation



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office (Word et Excel)

AutoCAD

Microsoft Project

Réalisation des métrés

Achats responsables

Gestion de projet

Le mètrie d’exécution et des décomptes