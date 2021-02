Mostafa ZAHARI

La mécatronique m'a permis d'obtenir et bâtir une formation de polyvalence dans trois domaines principaux la mécanique, l'électronique, et l'automatisme.

En cherchant de développer ma carrière et avoir une expérience solide j'ai effectué plusieurs stages dans des différents secteurs industriels.

Pendant tous ces années de formation j'ai aussi développé mon savoir être ainsi que l’esprit d'équipe.



Mes compétences :

Conception mécanique

Electrotechnique

Programmation C, html

Lean Manufacturing

Fabrication Mécanique

Informatique industrielle

Gestion de la production

Automatisme

Simulink

Catia v5

MATLAB

Labview