Mostefa Miloud REFAFA

Ma formation et mon parcours se résume ainsi :



-Licencié ès sciences financières

-Expert comptable finaliste et Commissaire aux comptes

-Chef service comptabilité et finances

-Cadre supérieur audit et contrôle de gestion

-Chef département finances et comptabilité

-Cadre financier et comptable à SONATRACH

-Directeur Société générale Comptabilité, Audit et Conseils.



QUALIFICATIONS :



• Connaissance des normes internationales de la comptabilité, les principes comptables généralement admis et les normes d’audit.

• Maîtrise de la méthodologie de l’audit et vérification comptable

• Bonne connaissance des aspects de la fiscalité et l’assurances des grandes entreprises

• Contrôle de gestion et techniques de reporting

• Droit des sociétés

• Maîtrise émérite de l’outil et logiciels informatiques

• Connaissances en anglais



refafa_m@yahoo.fr

0661 76 02 04



Mes compétences :

Commissariat aux comptes

Audit

Comptabilité

Gestion des ressources humaines

Audit comptable

Traîner des initiateurs des projets économiques su