Mouad EL AZAAR

Passionné par le domaine des nouvelles technologies, je me positionne principalement sur des projets mêlant à la fois le métier (Programmation Orienté Objet, Java et les technologies Web ) et la présentation en tant qu’ingénieur d’études et développement Java J2EE .



Je suis actuellement à Capgemini, j'ai pu acquérir les notions de base sur le métier télécom, au sein du projet TMA Orange ( Caraibe -Mayotte -Reunion ) et sur le projet de Bouygues Télécom (France).



En plus d'avoir la capacité de travailler sur ma propre initiative ou avec une équipe, je suis une personne polyvalente, dynamique et prête à saisir des opportunités intéressantes pour faire partie des grandes réalisations.



Mes compétences :

Java EE

Microsoft SQL Server

Bootstrap

MySQL

SVN

Jenkins

JQuery

Hibernate

Sonar

PHP

UML

Spring

Struts

Oracle

SQL

PL/SQL

NetBeans

HTML

Enterprise JavaBeans

JSP

XML

Eclipse

Ajax

JUnit

GlassFish

JBoss

CSS

Oracle sql developer