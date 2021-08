CURRICULUM VITAE (CV)



*Nom &Prénom: Mouada Abdelhamid

*Date et lieu de naissance : 24-03-1989 a Biskra

*Situation Familiale : Marié

*Nationalité: Algérienne



Address: Rue Aroussi Mohamed lwardi -Chetma-Biskra



Fax :(+213) 033626223



Mobile

(+213) 0661890873



E – Mails

hamid.mouada@hotmail.fr

hamid.mouada@@gmail.com



CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE



Software :

• Office software : Microsoft office (WinWord, Excel, PowerPoint ,Autocad ,Rappier , DataStream )

• System : Windows 2000, XP , 2007,2010



Diplômes :



En 2008 : Baccalauréat Science de la nature et de la vie ; avec moyenne : 12.91



Entre 2008-2011 : Licence LMD en Hydrocarbures et Chimie Option Mécanique des Chantiers Pétrolières ; je prépare mon théme pour obtention Diplôme Licence au titre " Etude de systéme Sécurité ''ShutOff" au niveau Moteur Caterpillar 3512 '' avec moyenne : 18/20

- stage Pratique(03 mois) au niveau Entreprise Nationale de Forage ''EN37" et Stage Pratique au niveau Entreprise Nationale des Travaux aux Puits ( 03 mois) atelier (TP177).



Entre 2011-2013 : Master professionnelle en Génie Pétrolière Option Forage et Maintenance des puits

le thème qui préparer '' Etude des Minimisations de Perte Energie au niveau Moteur Caterpillar 3512 '' avec moyenne 17.5/20



Entre 2012- Aujourd’hui : Recruté au niveau Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures (SONATRACH) et je fait une formation induction (12 mois) au qualité Technicien Mécanicien N1.



Mes compétences :

Forage