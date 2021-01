Mouayad MSAHAZI

Actuellement étudiant en BTS Services Informatiques aux Organisations option SLAM, je vois le métier de développeur d'application comme une opportunité immense de mettre en lien ma passion pour les langages informatiques et ma volonté de faire partie d'un rouage de création !



S'impliquer dans du développement induit des valeurs de rigueur et de projection, ne serait-ce que pour répondre correctement à un cahier de charge client et c'est beaucoup cet conjonction, que j'espère découvrir concrètement en entreprise.



L'option SLAM de ma formation que j'ai choisi, est orienté maîtrise et développement de solution applicative.



De l'apprentissage de langage tel que le HTML, le CSS ou le C# à la maitrise de la création et interrogation de base de données grâce au SQL, le tout avec une formation en cybersécurité orienté aussi sur le développement d'application, cette option me permet de concentrer les bases de compétences nécessaires à une intégration en entreprise productive qui serait concrétisée par l'expérience professionnelle apportée sur place.