Je suis ingénieur et docteur en aéronautique, aérauaacoustique, mécanique et dynamique des systèmes. J'ai 4 ans d'expérience en tant qu'ingénieur recherche et développement, dont 3 mois d'un projet de développement de suspension pour un moteur de voiture électrique et 3 ans et 6 mois en projet de recherche et développement de moteur d'avion. Il s'agit d'un projet européen en coopération avec Safran Aircraft Engines dans le cadre d'une thèse de doctorat.