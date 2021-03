Mouhssine ZAHER

Personne dynamique et dévouée, ayant une formation académique solide et une expérience professionnelle variée au niveau national et international dans la direction, le conseil et lenseignement supérieur.

Actuellement, je travaille comme responsable organisation et formation au sein de M2I Holding (secteur du biomédical) en même temps, je suis formateur consultant en management et développement des organisations et affaires internationales en freelance avec des cabinets.